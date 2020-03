Juventus: i calciatori si riducono gli stipendi per quattro mesi per il Covid-19

In Serie A la Juve ha raggiunto con i suoi calciatori l’accordo per la riduzione degli stipendi. Gli ingaggi della squadra bianconera saranno ridotti per quattro mesi, da marzo a giugno 2020.L’intesa è stata trovata dalla Juve con i suoi tesserati, per prevenire i danni causati dai mancati introiti ed incassi dovuti alla temporanea sospensione del Campionato di calcio di Serie A per l’emergenza Coronavirus.La Juve in questo modo risparmierà quasi 90 milioni di Euro. Se però il torneo dovesse riprendere il 3 Maggio o il 3 Giugno, gli accordi raggiunti dovranno essere rivisti, e i calciatori potranno riprendere a percepire interamente gli stipendi, come hanno fatto prima di trovare questa intesa con la società bianconera.