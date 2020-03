Katy Perry, tra musica e amore: aspetta un bimbo da Orlando Bloom

Dal debutto in Capitol Records nel 2008 con “One of the Boys”, ha accumulato un totale di 35 miliardi di stream, vendite mondiali per oltre 45 milioni di album (digitale + fisico) e 135 milioni di tracce con i suoi album “One of the Boys”, “Teenage Dream”, “PRISM”, “Witness”, e i suoi ultimi singoli "Never Really Over", "Small Talk" e "Harleys In Hawaii".





Oltre ad essere una delle artiste musicali più vendute di tutti i tempi, Katy è un'attiva sostenitrice di molte cause filantropiche. Nel 2013 è stata nominata Goodwill Ambassador dell'UNICEF per il suo impegno nel migliorare la vita dei bambini in tutto il mondo. Katy ha usato la sua potente voce per difendere i bambini e sostenere la missione dell'UNICEF per garantire il diritto di ogni bambino alla salute, all'istruzione, all'uguaglianza e alla protezione. Nel 2016 ha ricevuto l’Audrey Hepburn Humanitarian Award.





"Tante cose succederanno la prossima estate", ha scritto Katy Perry su Instagram accanto al teaser del video per il lancio online del nuovo singolo. E tra queste ci sarà la nascita del suo primo bebè. La popstar lo ha annunciato poco dopo la mezzanotte, prima mostrandosi col pancione nel video stesso e poi durante una diretta dove ha confermato la notizia: "Non partorirò solo letteralmente la prossima estate ma in senso figurato arriverà qualcosa che stavate aspettando da un pezzo (il nuovo album, ndr)... Siamo entusiasti e felici...". .





Nel video del nuovo singolo "Never Worn White", Katy Perry accarezza il pancione e annuncia la gravidanza del suo primo bimbo con l'attore Orlando Bloom. Il nuovo singolo è stato scritto da Katy con Johan Carlsson, John Ryan, Jacob Kasher Hindlin e prodotta da Carlsson. Il brano è accompagnato dal video diretto dal duo di registi parigini J.A.C.K. (Madonna, Christine and the Queens).Popstar apprezzata in tutto il mondo, è stata la prima artista donna ad avere quattro video che hanno superato il miliardo di visualizzazioni ciascuno. Il video "Roar" del 2013 ha recentemente superato i tre miliardi di visualizzazioni