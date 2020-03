La Cina sorride: nessun contagio

Per la prima volta, da quando è iniziato il pericolo del Coronavirus, la Cina non ha fatto registrare nessun nuovo contagio interno, confermando che la pandemia è sotto controllo nella città di Wuhan e nella provincia di Hubei, luoghi in cui il virus è esploso. Per la Cina, però, non è ancora il momento di abbassare la guardia in quanto si sono registrate circa 34 contagi dovuti da chi proviene dall'estero, che fanno crescere a 7263 le persone che stanno ancora combattendo contro il Covid-19.