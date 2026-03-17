Padre aggredisce docente a scuola a Casarano: minacce e strattoni dopo le note al figlio

CASARANO - Momenti di tensione nell’istituto “Bottazzi” di Casarano, dove un uomo di 48 anni, originario di Ruffano, ha tentato di aggredire un professore dopo i provvedimenti disciplinari nei confronti del figlio 16enne.

Secondo quanto ricostruito, il ragazzo – già destinatario di diverse note per comportamenti aggressivi – avrebbe incitato il padre via messaggio a “spaccargli la faccia”. L’uomo si è quindi presentato a scuola insieme all’altro figlio, dando in escandescenze nei corridoi dell’istituto.

Dopo aver insultato e minacciato il docente, lo avrebbe anche strattonato, costringendolo a rifugiarsi in bagno e a contattare i carabinieri.

I militari, giunti sul posto, hanno identificato il 48enne, che ora dovrà rispondere delle accuse di violenza e minaccia a pubblico ufficiale. L’udienza preliminare è stata fissata per l’11 maggio.