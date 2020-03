Laura Pausini e Kakà: martedì 24 marzo appuntamento speciale su instagram

Entrambi ambasciatori del World Food Programme (WFP), Laura e Kaká sono soprattutto legati da una grande stima reciproca oltre che da un’amicizia profonda nata dal tifo di Laura per il Milan, la squadra che ha visto protagonista l’attaccante brasiliano per sei indimenticabili stagioni e dalla passione di Kaká per le canzoni di Laura.



L’appuntamento sarà un’occasione unica per un confronto su come i due paesi, Italia e Brasile, stiano vivendo la situazione attuale e per condividere le loro chiacchiere con i follower.



Martedì 24 marzo, alle ore 17.00, su @laurapausiniofficial #LauraKakaIG

🇮🇹 17.00 🇧🇷 1pm 🇺🇸 9 am (PT) 12 pm (ET) 🇲🇽 10am

