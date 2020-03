- Le Iene, nota trasmissione di Italia1, hanno mandato in onda un video girato a Bari di tre persone esasperate, davanti alla filiale di una banca in Via Roberto da Bari, che chiedono 50€ per mangiare, urlando tutta la loro disperazione, fino a tirare un calcio alla vetrina della banca: “Non abbiamo più soldi, noi come viviamo?”, dato che le loro attività commerciali sono state chiuse per il decreto per combattere il coronavirus.