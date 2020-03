Leli (M5S Puglia): “Emergenza alimentare, per i comuni 33 milioni di euro per sostegno alimentare”

BARI - “In Puglia nessuno resterà indietro.” Lo dichiara, candidato consigliere regionale M5S. “Saranno 33 milioni di euro, dei 400 stanziati dal Governo, a disposizione dei Comuni pugliesi per fronteggiare l’emergenza alimentare alle fasce più deboli. I Comuni – continua il pentastellato – potranno gestire questo denaro in due modi: o buoni spesa per l’acquisto di generi alimentari oppure per comprare direttamente prodotti di prima necessità.”“Un forte ringraziamento – precisa – va ai servizi servizi sociali che avranno il compito di selezionare i nuclei familiari più esposti agli effetti economici e allo stato di bisogno. Soltanto a Bari – conclude –, la cifra destinata è di quasi 2 milioni di euro, una somma che permetterà di contenere quelle scene di disagio alle quali abbiamo assistito nei giorni scorsi al di fuori degli istituti di credito e di evitarne di future che non possono essere placate soltanto dagli aiuti privati.”