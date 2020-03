In Serie A nel Milan il direttore dell’area tecnica Paolo Maldini e il figlio Daniel, attaccante del Milan Primavera sono risultati positivi al Coronavirus. Stanno bene e sono in quarantena. Paolo Maldini ha avuto contatti con una persona positiva. Gli altri calciatori del Milan ed i calciatori del Milan Primavera sono in quarantena.Saranno messi in quarantena anche i calciatori del Genoa che hanno giocato fuori casa contro il Milan prima della sospensione del Campionato di Serie A per l’emergenza Coronavirus. Daniel Maldini, 19 anni ha esordito in Serie A nella partita che il Milan ha pareggiato 1-1 in casa contro il Verona il 2 febbraio 2020. Daniel Maldini ha segnato 2 gol nel Campionato di calcio Primavera 2.