Nations League: Italia con Olanda, Bosnia e Polonia

- L'Italia pesca Olanda, Bosnia e Polonia nel gruppo 1 della Nations League di calcio. E' questo il risultato dei sorteggi dell'Uefa che si sono svolti ad Amsterdam per la Nations League ampliata da 12 a 16 nazionale. La competizione si svolgerà dal 3 settembre al 17 novembre 2020. Le vincitrici di ogni girone si squalificheranno per le Final Four in programma a giugno 2021. Ecco i gironiGruppo 1: Bosnia, Polonia, ITALIA, OlandaGruppo 2: Danimarca, Islanda, Belgio, InghilterraGruppo 3: Svezia, Croazia, Francia, PortogalloGruppo 4: Ucraina, Germania, Spagna, SvizzeraGruppo 1: Romania, Irlanda del Nord, Norvegia, AustriaGruppo 2: Israele, Slovacchia, Scozia e Repubblica CecaGruppo 3: Ungheria, Turchia, Serbia, RussiaGruppo 4: Bulgaria, Repubblica d'Irlanda, Finlandia, GallesGruppo 1: Azerbaijan, Lussemburgo, Cipro, MontenegroGruppo 2: Armenia, Estonia, Macedonia, GeorgiaGruppo 3: Moldova, Slovenia, Kosovo, GreciaGruppo 4: Kazakistan, Lituania, Bielorussia, AlbaniaGruppo 1: Andorra, Malta, Lettonia, Isole FaroeGruppo 2: San Marino, Liechtenstein, Gibilterra"Le squadre erano tutte abbastanza forti. È un buon gruppo, ma le valutazioni vanno fatte dopo l'Europeo. Sono soddisfatto, come lo sarei stato in ogni caso. Adesso la nostra concentrazione è tutta per Euro 2020, poi penseremo alla Nations League, magari facendo giocare qualche giovane interessante", ha detto il C.T. Roberto Mancini ai microfoni di Rai Sport.