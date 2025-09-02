Ostuni in lutto per la morte di Alberto Roma, giovane motociclista di 31 anni

– La città di Ostuni è sconvolta per la scomparsa di, 31 anni, deceduto in un tragico incidente stradale avvenuto il pomeriggio del 31 agosto sulla provinciale che collega Alberobello a Monopoli.

Secondo le prime ricostruzioni, Alberto stava percorrendo la strada a bordo della sua Ducati quando, probabilmente a causa dell’asfalto reso viscido dai detriti e dalla pioggia caduta nelle ore precedenti, avrebbe perso il controllo della moto, scontrandosi con un’auto in transito. A bordo della vettura viaggiavano alcuni turisti milanesi, rimasti illesi ma profondamente scossi.

Immediato l’intervento dei sanitari del 118, che hanno trasportato d’urgenza il giovane al San Giacomo di Monopoli, dove le sue condizioni sono apparse da subito gravissime. Nonostante il tempestivo intervento chirurgico, Alberto è deceduto poche ore dopo, lasciando nello sconforto l’intera comunità.

Volto noto a Ostuni, Alberto aveva viaggiato nel settore alberghiero in diverse parti del mondo prima di tornare nella sua città natale, dove si era dedicato alla ristorazione aprendo un pub in viale Pola. Con il suo sorriso e la sua generosità aveva conquistato l’affetto di amici, clienti e colleghi, diventando un punto di riferimento per molti.

La dinamica dell’incidente è ora al vaglio dei Carabinieri di Monopoli, che hanno effettuato i rilievi per chiarire le esatte cause dello schianto.

Il sindaco Angelo Pomes ha espresso il cordoglio della città sui social: “Ostuni piange la scomparsa di Alberto Roma, giovane imprenditore tanto conosciuto e ben voluto. La sua energia, intraprendenza e generosità resteranno un esempio per tutti. La città perde oggi un’anima giovane, autentica e luminosa. A nome personale e dell’amministrazione comunale esprimo la più sentita vicinanza alla sua famiglia e ai suoi cari in questo momento di profondo dolore”.

I funerali di Alberto Roma si terranno oggi, 2 settembre, alle ore 16.30, presso la parrocchia dei Santi Medici di Ostuni, mentre la salma si trova presso la camera ardente dei Cappuccini. L’intera comunità si stringerà intorno ai familiari per l’ultimo saluto a un giovane che ha lasciato un segno indelebile nel cuore di tutti.