Netanyahu: processo rinviato a fine maggio

Mentre il Presidente della Repubblica israeliano, Rivlin, ha dato inizio alle consultazioni per creare un esecutivo, dopo le elezioni del 2 marzo, ha fatto scatenare l'ira dell'opposizione per la decisione del Ministro della Giustizia Ohana, di rinviare tutti i processi a fine maggio, come misura restrittiva per evitare il diffondersi del Coronavirus. Tra i processi che subiranno uno slittamento, c'è anche quello Netanyahu, leader di Likud, che dovràrispondere davanti al giudice di corruzione, frode ed abuso di potere.