Cristiano Ronaldo non è tornato alla Juventus, preferendo il 'ritiro' per quarantena a Madeira, in Portogallo, in cui si era recato per far visita alla mamma con il permesso della società bianconera. Dopo la positività riscontrata a Rugani, i giocatori della Juventus sono stati messi in quarantena, secondo il protocollo mettendo a rischio il proseguo della Champions League, anche se non è ancora arrivata l'ufficialità della Uefa per la sospensione della competizione europea.