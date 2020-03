Serena Tardiota: "Restate a casa"

L'assessore dello Sport e delle Politiche giovanili del Comune di Leporano, provincia di Taranto, Serena Tardiota, si è unita al coro di appelli di rimanere a casa. Lo fa tramite il proprio profilo facebook, in cui invita la propria cittadinanza, in cui si è registrato un caso di contagio da Coronavirus, a rimanere a casa e a vivere questa funesta esperienza, che ha sconvolto la nostra quotidianità, come opportunità che ci sta facendo riscoprire i valori umani in una solidarietà che si sta vivendo anche a distanza.