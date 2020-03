Serie A: Cutrone e Pezzella della Fiorentina positivi al Coronavirus

- In Serie A due calciatori della Fiorentina sono risultati positivi al Coronavirus. Sono l’attaccante Patrick Cutrone e il difensore argentino German Pezzella. Positivo anche il fisioterapista della società toscana Stefano Dainelli. Sono stati messi in quarantena, isolati nelle loro case a Firenze. Per sicurezza non possono avere contatti con nessuno per due settimane tutti gli altri calciatori della Fiorentina.Sono nove in totale finora i calciatori di Serie A positivi al Covid 19, cioè al Coronavirus. Tutti sono stati messi in quarantena per quindici giorni come prevedono le normative per cercare di guarire presto dal Coronavirus e limitare l’enorme diffusione dei contagi.