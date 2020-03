iorestoacasa, Castellana Grotte: video degli spettacoli su YouTube

CASTELLANA GROTTE - Nasce #iorestoacasa – Castellana Grotte la playlist di Youtube con gli spettacoli teatrali delle associazioni locali. Un’iniziativa nata da un’idea dell’Amministrazione Comunale, ed in particolare dell’assessorato alla Cultura, che in questo momento, in cui i cittadini devono necessariamente rimanere in casa per l’emergenza coronavirus, vuole portare la “cultura a domicilio”.Già online il primo video. Si tratta della “Cavalleria Rusticana – atto unico di Giuseppe Verga” andato in scena la scorsa estate presso l’anfiteatro Artinscena di Via Serritella e promosso dalla Filodrammatica del Circolo Pivot con il patrocinio del Comune di Castellana Grotte.La playlist è presente sul canale istituzionale di Youtube del Comune di Castellana Grotte.Tutte le associazioni che vogliono inserire sul canale istituzionale di Youtube i propri video di rappresentazioni teatrali possono comunicare la propria disponibilità via email all’indirizzo comunicazione@comune.castellanagrotte.ba.it con l’autorizzazione all’utilizzo del video ed una breve scheda descrittiva dell’opera. Le modalità di consegna dei supporti digitali sarà concordata a mezzo email.