Teatro comunale Piccinni: stop a programmazione fino al prossimo 3 aprile

BARI - L’amministrazione comunale rende noto che, in ottemperanza alle disposizioni contenute nel Decreto del Presidente del Consiglio dei Ministri del 4 marzo 2020, a partire da questa sera la programmazione del teatro comunale “Niccolò Piccinni” è sospesa fino al prossimo 3 aprile.Circa gli appuntamenti della stagione comunale di prosa, l’ufficio Programmazione del TPP sta provvedendo a concordare nuove date con le compagnie.Per gli spettacoli inseriti nel cartellone in abbonamento, i rimborsi saranno consentiti esclusivamente in favore di chi ha acquistato i biglietti per i singoli spettacoli, laddove non si volesse confermare l’acquisto. Gli abbonati potranno utilizzare lo stesso titolo di ingresso nelle nuove date individuate.Laddove, invece, non sarà possibile recuperare gli spettacoli nel corso di questa stagione, si procederà al rimborso, anche in favore degli abbonati.