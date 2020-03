Tennis: sospesi i tornei ATP fino al 27 aprile per l'emergenza Coronavirus

I tornei ATP di tennis maschile sono stati sospesi fino al 27 aprile per l’emergenza Coronavirus. Rinviati a data da destinarsi i tornei di Indian Wells, Miami e Phoenix negli Stati Uniti d’America, quello di Lille in Francia, Marbella in Spagna e Mexico City in Messico. Non si giocheranno il torneo di Marrakech in Marocco, Montecarlo nel Principato di Monaco, Barcellona in Spagna Budapest in Ungheria e Spalato in Croazia.Il presidente dell’ATP Andrea Gaudenzi ha dichiarato che questa decisione è stata presa per tutelare la salute e la sicurezza dei tennisti. Presto l’ATP deciderà se questi tornei saranno cancellati o se si disputeranno tra qualche mese. In dubbio gli Internazionali d’Italia di maggio a Roma, il Roland Garros di Parigi in Francia e il torneo di Wimbledon in Inghilterra. Gaudenzi deciderà fra qualche settimana se farli svolgere o no.