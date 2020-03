Serie B: il campionato potrà riprendere non oltre il 9 maggio

L’Assemblea di Lega di Serie B ha deciso che per l’emergenza Coronavirus l’ultimo termine per riprendere il Campionato di Serie B sarà il 9 maggio. Favorevoli a questa decisione sono state le venti società di Serie B e il presidente della Lega di Serie B Mauro Balata. Questo solo se la situazione dovesse peggiorare per il Coronavirus, e se non fosse possibile far giocare le partite dal 5 aprile, dopo la sospensione del torneo fino al 3 aprile. Questo per evitare di fare slittare i play off per la promozione in A e i play out per evitare la retrocessione in C. Se la situazione per il Coronavirus dovesse protrarsi in negativo oltre il 9 maggio, potrebbero essere promosse subito in A le prime due classificate, il Benevento e il Crotone, e le squadre classificate dal terzo all’ottavo posto giocherebbero i play off. Inoltre retrocederebbero direttamente in C le ultime tre classificate e la quartultima e la quintultima disputerebbero i play out. Se ne parlerà nel Consiglio Federale che si svolgerà il 23 marzo. Gli allenamenti delle squadre di B dovranno essere sospesi per sette giorni per il Coronavirus. La Lega di Serie B donerà venti dispositivi di ventilazione polmonare agli ospedali italiani.