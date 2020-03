Trema la terra in Croazia: sisma 5.3 a Zagabria

ROMA - Trema la terra in Croazia. Una scossa di terremoto di magnitudo 5.3 è stata registrata alle 5:24 ora locale (le 6:24 in Italia) a Zagabria. Secondo i dati dell'Ingv e del servizio geologico statunitense Usgs, l'epicentro del è stato a circa 10 km di profondità ed epicentro a Kasina, insediamento nel nordest della capitale croata.Il forte sisma è stato avvertito distintamente anche ad Udine e a Trieste. Al momento si segnalano danni a numerose palazzine, calcinacci per strada e tanta paura tra la gente, scesa per strada.