Anche la Merkel finisce in quarantena

La Cancelliera Angela Merkel ha deciso di andare in quarantena volontaria dopo aver incontrato un medico che si è rivelato positivo al Coronavirus. La Cancelliera, che ha saputo della positività del medico durante propria conferenza stampa, non ha voluto utilizzare in Germania le limitazioni vigenti in Italia, ma il "Kontaktverbot”, il divieto di contatto, permettendo di frequentare gli spazi pubblici con un'altra persona che non sia famigliare o coniugi, ma con l'obbligatorietà di mantenere una distanza minima di 1,5-2 metri.