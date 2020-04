26mila mascherine sequestrate dalle Fiamme Gialle

La Guardia di Finanza di Foggia ha effettuato presso un negozio di prodotti igienico-sanitari il sequestro di 26mila di mascherine monouso e 500 visiere protettive, per un valore di 30 mila euro. Queste sono ritenute non conformi ad evitare il contagio da Covid-19, in quanto sarebbero prive non solo del sistema di verifica della conformità alle regole dell’Unione europea sulla sicurezza dei prodotti, ma mancanti di qualsiasi forma, anche tentata, di regolarizzazione nazionale. Il titolare dell'attività, segnalato alle autorità amministrative, rischia una sanzione di 48 mila euro.