Dopo l'imponente servizio di controllo risalente allo scorso 29 marzo, dei nuovi e serrati controlli sono stati effettuati nella mattinata di domenica 5 aprile da parte dei Carabinieri nel popoloso rione Libertà in Bari.I militari dell'Arma, per le restrizioni sugli spostamenti - indicate nel Decreto Ministeriale dell'8 marzo - hanno pattugliato via Brigata Regina e Corso Mazzini, quali principali arterie del traffico, ubicate nel Quartiere Nord Ovest del capoluogo pugliese.