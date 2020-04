Basket, NBA: 7 giocatori positivi al Coronavirus

Sono a casa in quarantena, stanno bene e sono asintomatici. In quarantena tutti i giocatori di basket dei Brooklyn Nets. In quarantena anche i giocatori di basket dei Los Angeles Lakers che hanno affrontato i Brooklyn Nets prima della sospensione del Campionato NBA per il Covid 19. Non si può giocare per il momento per tutelare la salute di giocatori allenatori, giornalisti e spettatori. Il Campionato NBA potrebbe riprendere a porte chiuse a Giugno, se ci saranno le condizioni di sicurezza necessarie per evitare la diffusione dei contagi per il Coronavirus.