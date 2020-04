- Il ristorante-pizzeria, Il Ranch, è stato avvolto e distrutto dalle fiamme che si sono sviluppate all'alba. I pompieri hanno faticato non poco nel riuscire a spegnere le fiamme che hanno danneggiato soprattutto la cucina e la sala interna, e reso instabile la struttura.I carabinieri di Modugno, in attesa di avere elementi utili per capire se l'incendio sia stato o meno di natura dolosa, hanno convocato il proprietario del locale e il custode del maneggio che si trova nei pressi per cercare di dare una svolta alle indagini.La struttura intanto è stata posta sotto sequestro dai militari.