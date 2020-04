E’ uscito da poco nelle librerie il nuovo volume di Walter Scheidel, pubblicato dal Mulino. Scheidel insegna storia antica alla Standford University ed ha curato, tra gli altri, anche un volume sull’Impero Romano. L’ultimo capolavoro si occupa di accumulo delle ricchezze nel corso degli anni; una ricerca che egli descrive con dovizia di particolari supportata da grafici e dati a sostegno della tesi che prospetta.Il titolo del libro è: La Grande Livellatrice – violenza e disuguaglianza dalla preistoria ad oggi. Lui teorizza, in pratica, che fin dagli albori dell’umanità la disuguaglianza è emersa portando alla concentrazione delle ricchezze e delle risorse nelle mani dei pochi rispetto alla povertà e agli stenti dei molti. Agli inizi gli uomini erano raccoglitori, cacciatori, pastori, contadini e il modello gerarchico con cui si organizzavano le comunità portava alla concentrazione delle risorse, salvo rarissime eccezioni.Il lavoro di Scheidel si serve di minuziose ricerche storiche, di reperti archeologici, di documenti divisi per periodi storici e per aree geografiche, e si sofferma molto sui modelli imperiali, quello romano e cinese. Così scopriamo che il passaggio dalla raccolta all’agricoltura fu un processo estenuante, non facile: la cultura natufiana fu la prima testimonianza di questo passaggio avvenuto circa 14.500 anni fa. I reperti archeologici ritrovati sono, secondo gli esperti, i segni di una gerarchia sociale incipiente che si evince dai numeri di conchiglie che esistono intorno agli scheletri. L’autore per i suoi studi si serve del modello statistico ideato e sviluppato dall’italiano Corrado Gini (1884-1965), statistico, economista e sociologo di fama mondiale.Scheidel, partendo da lontano, arriva ai giorni nostri traendo la conclusione che nel corso dei secoli nessuno è mai riuscito a ridurre le disuguaglianze e che solo quattro forze si sono dimostrate efficaci, come i cavalieri dell’apocalisse: le grandi guerre, il fallimento degli stati, le rivoluzioni e le epidemie. Di fronte a questo scenario la rivoluzione francese è un bicchiere di acqua fresca quando si ha sete. La stessa formazione degli stati ha creato gerarchie rafforzando le disuguaglianze. Il libro diventa, quindi, estremamente attuale in piena crisi pandemica da coronavirus che, a detta degli esperti, costringerà tutto il mondo a cambiare modello di vita. (Walter Scheidel, La grande livellatrice – il Mulino)