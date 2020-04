Buffagni: "Agli autonomi 7-800 euro, favoriremo i meno ricchi"

ROMA - "Per le partite Iva c'è la parte di fondo perduto, che lo scorso mese è stata di 600 euro e questa volta dovrebbe essere aumentata a 700-800. Si stanno cercando le risorse ad hoc per ripartirle al meglio, garantendo però questa volta nella seconda tornata che si vadano a garantire queste risorse a quelli meno ricchi". Così il vice ministro dello sviluppoa 'Notizie Oggi' su Canale Italia 83."Chi ha una dichiarazione dei redditi molto alta non credo che ne abbia totalmente bisogno nel breve", ha aggiunto Buffagni.