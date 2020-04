Ciao Marcello, ragazzo d’altri tempi

REGGIO EMILIA. Non lo vedranno più passare col trattore, seduto con solennità, per andare ad arare le sue terre per la semina a novembre, o semplicemente per tenerle pulite dalle erbacce a primavera. Mancherà un sacco a Montesardo il suo sorriso di ragazzo buono e sincero, un gran lavoratore.E’ stato intubato per cinque giorni al vecchio ospedale di Guastalla riadattato per curare i pazienti Covid-19, poi all’improvviso si è addormentato in silenzio a Reggio Emilia Marcello Protopapa, 49 anni, sposato con Carmelina Lecci, due figli, Gianmarco e Lorenzo, che l’anno scorso, per i 25 anni del suo matrimonio, gli avevano regalato una crociera intorno al mondo.Lavoratore, figlio e nipote di lavoratori della terra, da secoli. Il padre si chiamava Lorenzo (“‘Nzinu”), il nonno Massaru Quintinu, la nonna Massara Tora (fu anche una delle “mammane” e ortopediche del paese). Contadini da sempre, un rapporto d’amore antico con la terra quando era generosa e sfamava famiglie numerose, nell’altro secolo.E quella di Marcello lo era: Antonio (mancato anche lui troppo presto), Uccia, Assunta, Anna, Mario.E anche Marcello lo era, ma siccome la terra non dà più da vivere, aveva imparato prima l’arte del fabbro, poi quella dell’intonacatore: aveva messo su una ditta edile che faceva tutto, dallo scavo agli infissi, e che gli consentiva di mantenere la famiglia da immigrato al Nord (a Pieve di Guastalla).Così il ragazzo trascorreva un pò di mesi in Emilia Romagna e un po’ nel Salento, facendo entrambi i lavori, finché non è arrivato il maledetto virus che lo ha ucciso ancora giovane e forte e pieno di sogni e progetti.Anche Montesardo (nel sud Salento, a 10 km da Santa Maria di Leuca) paga così il suo pesante tributo a questo misterioso virus, il Covid-19 (i cinesi mangiano serpenti da secoli e non è mai successo niente…), che non si riesce a sconfiggere: infido “regalo” della modernità così iperscientifica e ipertecnologica, in cui pensiamo di essere invulnerabili e onnipotenti.La notizia della tragedia ha provocato una grande tristezza e un enorme dolore in tutta la comunità, poiché sia Marcello che la sua famiglia e quella della moglie, i Lecci, sono conosciuti, rispettati e amati da tutti per la loro laboriosità e bontà d’animo. Persone di grande dignità che il pane se lo guadagnano da secoli con la fatica, da sole a sole.Ciao Marcello, ragazzo d’altri tempi, buono e generoso: mancherà il tuo sorriso sincero a chi ti ha conosciuto e apprezzato in te l’amico, l’uomo, il lavoratore instancabile: caro agli dei, te ne sei andato troppo presto.Che la terra “straniera” (Marcello riposerà in Emilia Romagna) ti sia lieve, e che le persone a te care trovino un po’ di consolazione nel ricordo che resterà vivo in tutti noi.