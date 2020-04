Conca: “Riattivare le prestazioni sanitarie programmabili nel pubblico e nel privato”

BARI - “Nella giornata di ieri ho trasmesso all'assessore Emiliano, e al capo Dipartimento Montanaro, copia del decreto del Presidente dell'Emilia Romagna con il quale, a far data da oggi, consente alle strutture del sistema sanitario pubblico e privato l’erogazione di prestazioni anche programmabili e non urgenti. Auspico che si possa adottare al più presto un provvedimento simile anche in Puglia, affinché si metta fine al perdurare del blocco di tutta l'attività elettiva che sta nuocendo gravemente alla salute dei cittadini che, in questi mesi, hanno trascurato tante patologie diventate nel frattempo urgenti. Una mancata diagnosi può ritardare cure oncologiche mettendo a rischio la vita dell'assistito, la questione è serissima e deve essere una priorità nell'agenda di governo. Inoltre, la ripresa delle attività specialistiche, diagnostiche e chirurgiche, consentiranno al privato di mantenere i livelli occupazionali, ed evitare le inevitabili difficoltà economiche, e al pubblico di rientrare nel rapporto ricavi-costi previsto dalle leggi di stabilità 2016/2017 che vorrebbero dire ulteriori chiusure per l'anno 2021”. Così in una nota il consigliere regionale indipendente