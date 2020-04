'Versi alla luna 2020': il 10 e il 17 maggio le due maratone tv per raccogliere fondi da destinare ai più bisognosi

BARI - Versi alla luna e Canti per San Nicola: due maratone televisive per raccogliere fondi da destinare ai più bisognosi. Domenica 10 maggio e domenica 17 maggio su tele/radio PoPizz e social due maratone di poesie, racconti e spettacolazioni di attori, musicisti e scrittori per rendere un omaggio speciale a Bari. Gli appuntamenti sono organizzati dalle associazioni riunite nel progetto oMaggio a Bari, ideato da Vito Signorile, in collaborazione con la commissione Culture del Comune di Bari.Il progetto quest’anno sposta l’attenzione sulla periferia dei più poveri e sulla festa di san Nicola che per la prima volta rinuncia al suo corteo storico.Cittadini, imprese, associazioni, poeti, scrittori, musicisti sono invitati a partecipare a “Versi alla luna” e a “Canti per San Nicola” con poesie, racconti e spettacolazioni. Insieme a loro ci saranno alcuni beniamini della baresità introdotti da Antonio Stornaiolo, testimonial d’eccezione.Si potrà partecipare con un intervento o solo con un contributo economico che potrà essere versato sul conto del presidente della Commissione Culture del Comune di Bari: IT - 51 - J - 05424 - 04005 – 000001002041. Sono gradite anche donazioni in generi alimentari o farmaceutici da far pervenire presso la sede della Commissione Culture a palazzo di città.Artisti e poeti partecipanti possono farlo individualmente o attraverso associazione o scuola di appartenenza. Il contributo per ogni intervento in video (lettura di poesia, canto, preghiera, in lingua o in dialetto) è di minimo 3 euro. È possibile che ciascuno possa intervenire con massimo tre video e in tal caso il contributo sarà di minimo 9 euro, ovvero almeno 3 euro per ogni video inviato. La durata massima di ogni intervento deve essere di 2/3 minuti circa; le regole valgono sia per l’omaggio a San Nicola, sia per Versi alla luna.Per l’omaggio a San Nicola “Canti per San Nicola” si possono leggere o cantare, filastrocche nenie, originali o note, antiche o contemporanee, composizioni inedite ideate per l’occasione, poesie, racconti brevi, interventi.Per “Versi alla luna” vi saranno due sezioni: una dedicata a composizioni originali, inedite, composte per l’occasione, in lingua o in dialetto e una dedicata a composizioni di repertorio individuale o di tradizione.Per la prima sezione è istituito un premio speciale per le migliori novità consistente in pergamena della Commissione culture, lettura dei testi da parte di attori professionisti, pubblicazione dei testi vincitori su un giornale, pubblicazione di tutti i testi, con commento critico, su opuscolo a cura di oMaggio a Bari e Commissione Culture.Tutti gli interventi devono essere registrati in video e inviati al seguente indirizzo mail: belvisoeditore@gmail.com - WhatsApp al 338.48.20.101 entro e non oltre il prossimo 5 maggio.I testi scritti degli stessi interventi devono essere inviati entro e non oltre il 5 maggio a Alejandro De Marzo al seguente indirizzo mail: info@teatroabeliano.com con oggetto: Versi alla luna 2020 oppure san Nicola 2020. Si può partecipare ad entrambi le manifestazioni.Di seguito i suggerimenti per le riprese video:1) La registrazione audio/video deve essere effettuata tenendo lo smartphone in posizione orizzontale assicurandosi di aver sbloccato la funzione rotazione dello schermo2) È preferibile utilizzare la telecamera posteriore dello smartphone (noselfie) facendo mantenere il cellulare ad una seconda persona che inquadrerà con mano ferma colui o colei che propone la propria performance o intervento3) Evitare di mettersi in controluce e in stanze poco illuminate; possibilmente è preferibile utilizzare una bella luce solare4) L'inquadratura deve essere un classico mezzobusto5) Per la registrazione scegliere un luogo non molto grande in modo da evitare il fastidioso audio "effetto chiesa" che renderebbe poco comprensibile la performance6) Chi propone più di un intervento deve inviare altrettante singole registrazioni7) Le registrazioni devono essere inviate entro e non oltre il 5 maggio via mail all'indirizzo belvisoeditore@gmail.com o tramite WhatsApp al 338.48.20.101. Sia nella mail che nel WhatsApp bisogna indicare l'esatto nome e cognome dell'interprete, il titolo della poesia o del racconto oltre ad indicare il proprio contatto mail e telefonicoOspiti delle manifestazioni saranno Flavio Albanese, Rocco Capri Chiumarulo, Davide Ceddia, Monica Contini, Giuseppe De Trizio, Anna Garofalo, Antonella Genga, Maria Giaquinto, La Via del Blues, Betty Lusito, Dante Marmone, Nico Salatino, Tiziana Schiavarelli, Pino Signorile, Vito Signorile, Tina Tempesta, Cosimo Ventrella, Rodolfo Ventrella, Lucia Zotti.