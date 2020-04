Confesercenti Bari: "Chiediamo di autorizzare la vendita da asporto"

BARI – ‘Chiediamo di autorizzare la vendita da asporto per gli esercizi di somministrazione di alimenti, attività artigiane e rivendite di pasta fresca’. È la richiesta che la Confesercenti Terra di Bari inoltra al presidente Michele Emiliano e all’assessore regionale alle Attività produttive, Cosimo Borraccino, per consentire la consegna a domicilio per le attività che trattano l’alimentazione. Considerato che le regioni di Toscana e Abruzzo hanno permesso questa modalità di fornitura di alimenti direttamente a casa dei cittadini richiedenti previa ordinazione online o telefonica "perché non procedere anche in Puglia in tal senso per consentire a coloro che si occupano di ristorazione, che sono quelli maggiormente colpiti dalle ricadute negative future, di ridurre i disagi che il momento storico comporta?", sottolinea Raffaella Altamura, presidente Confesercenti Terra di Bari, la quale aggiunge che "il comparto per rimettersi in moto dovrà affrontare investimenti importanti per sanificare gli ambienti e metterli in sicurezza per sè e per l’utenza’. Perciò ‘consentiamo di riprendere a cucinare con la variante della consegna fermo restando l’imperativo che esclude ogni forma di consumo sul posto di produzione"."Tale soluzione porterebbe ad un doppio risultato: non risulterebbe dannosa per gli utenti perchè non accrescerebbe il rischio di diffusione del Covid 19 ed eliminerebbe una ingiusta disparità di trattamento tra le categorie commerciali a cui stiamo assistendo da diverse settimane ormai", conclude Altamura.