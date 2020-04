Conte pronto a decreto liquidità

ROMA - Le prossime ore porteranno tre importanti novità nell'azione anti-virus del presidente del Consiglio Giuseppe Conte: ilLa strada resta però in salita, e lo spettro di nuove tensioni, anche nella maggioranza, si affaccia sull'ipotesi di una task force sulle riaperture.. Ma il dl liquidità non è pronto ed è possibile quindi che la riunione slitti a lunedì.Italia Viva chiede una garanzia al 100%, trovando sulla stessa linea anche il M5S. Ma il titolare del Mef Roberto Gualtieri frena e in serata spiega: "la garanzia sarà al "100% per i prestiti fino a 800mila e aumenteremo al 90% per i prestiti fino al 25% del fatturato".. Il M5S sta spingendo perché le garanzie arrivino attraverso Cassa Depositi e Prestiti, ma nel Mef si è fatta spazio l'idea di usare Sace, controllata Cdp che, a quel punto, verrebbe trasferita direttamente sotto l'egida di via XX settembre, ma i Cinque Stelle guardano con un certo scetticismo a questa operazione.