Coronavirus: aiuti dal Rotary

La pandemia virale ha colpito fortemente la nostra amata Italia, creando una vera e propria emergenza nazionale. Il danno economico è una conseguenza drammatica di questa infezione, che trasporta con il prolungare delle settimane una vera e propria urgenza alimentare. Mentre, però, gli interventi sanitari ed economici possono svolgersi su un arco di tempo che guarda anche al futuro, per la carenza alimentare è indispensabile agire nel qui ed ora.Sono, infatti, tante le famiglie che vivono in una situazione di povertà, a cui si aggiungono i precari, gli stagionali e i soggetti che a causa del ridimensionamento o del fermo totale delle attività, si ritrovano improvvisamente con un reddito ridotto e con poche tutele. Per molte di queste persone sta diventando difficile anche reperire risorse e beni di prima necessità.Ecco il motivo per il quale quattro Rotary Club (Millennials, Andria Castelli Svevi, Trani e Barletta), hanno promosso un'iniziativa di solidarietà per aiutare le persone in difficoltà, donando diversi bancali di generi di prima necessità: (latte, pasta, sugo e legumi) consegnati il 10 Aprile 2020 ai volontari nelle tre città. Nella fornitura figurano anche colombe pasquali, nella speranza che possano portare un po' di gioia alle tante famiglie bisognose, in vista delle prossime festività religiose.L’iniziativa ha anche ottenuto il patrocinio delle municipalità di Trani e Barletta, ma tutto questo non sarebbe stato possibile realizzarlo senza il generoso e sostanziale contributo delle aziende Bell Italia S.r.l., Tatò Paride S.p.a. Coop Master Alleanza 3.0. Ad esse va il sentito ringraziamento dei rotariani tutti.Da sempre il Rotary agisce sul territorio, individuandone le necessità e ponendovi rimedio. Sarà così anche questa volta, con la realizzazione pratica degli ideali rotariani: amicizia e servizio, che, mai come in questa occasione dimostrano la loro forza.Tutti assieme, ce la faremo!#andratuttobeneGiovanni Votta (Rotary Club Millennials)Pietro Marmo (Rotary Club Andria Castelli Svevi)Achille Cusani (Rotary Club Trani)Vincenzo Fruscio (Rotary Club Barletta)