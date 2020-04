- E’ morta a 82 anni di Coronavirus Dolors Sala Carriò, la madre di Pep Guardiola, l’allenatore del Manchester City. L’anziana donna è deceduta a Manresa in Catalogna, in Spagna. Lo ha comunicato il Manchester City, una squadra di calcio della Premier League in Inghilterra.La società inglese ha dichiarato: ”Tutti i tesserati e i soci del club mandano le loro più sentite condoglianze in questo doloroso momento a Pep, alla famiglia e ai suoi amici”. E’ il primo caso di un decesso legato al calcio in Inghilterra per il Covid 19. Il Manchester City è secondo in classifica con 57 punti nella Premier League, sospesa per il Coronavirus. Primo è il Liverpool con 82 punti.