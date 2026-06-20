Triggiano in lutto per la piccola Monika Formica: oggi alle 18 l’ultimo saluto nella chiesa di San Francesco d’Assisi

TRIGGIANO – Saranno celebrati oggi, sabato 20 giugno 2026, alle ore 18, nella chiesa di San Francesco d’Assisi a Triggiano, i funerali della piccola, la bambina di 4 anni morta nel tragico incidente stradale avvenuto venerdì 19 giugno sulla strada provinciale 240, tra Capurso e Rutigliano.

La salma della piccola si trova nella camera funeraria “L’Addolorata” di via San Giorgio 51, dove è possibile rivolgere l’ultimo saluto prima delle esequie.

La tragedia ha profondamente colpito la comunità di Triggiano. Il sindaco Giuseppe Toscano, con ordinanza numero 12 del 19 giugno 2026, ha proclamato per la giornata di oggi il lutto cittadino. Sono state disposte le bandiere a mezz’asta nella sede comunale, la sospensione delle manifestazioni pubbliche e delle attività ludiche, ricreative e di intrattenimento sul suolo pubblico, oltre all’abbassamento delle serrande degli esercizi commerciali dalle 18 fino alla conclusione del funerale.

Il primo cittadino ha inoltre invitato la cittadinanza a osservare un minuto di raccoglimento e silenzio alle ore 18, in concomitanza con l’inizio delle celebrazioni, come segno di vicinanza alla famiglia e di rispetto per la piccola vittima.

Monika Formica

Secondo una prima ricostruzione dell’incidente, Monika viaggiava sul sedile posteriore di una Opel Corsa condotta dalla madre Veronica Marangelli, 38 anni, rimasta gravemente ferita e tuttora ricoverata in condizioni delicate. La dinamica dello scontro, avvenuto lungo la provinciale 240, è ancora al vaglio degli inquirenti.

La famiglia Formica, attraverso l’Area Manager Puglia e Molise Sabino De Benedictis, si è affidata a Studio3A-Valore S.p.A., società specializzata nella valutazione delle responsabilità civili e penali, e all’avvocato penalista Antonio Busti per ricevere assistenza e contribuire a fare chiarezza su quanto accaduto.

La società metterà inoltre a disposizione della famiglia l’ingegnere Pietro Pallotti per gli accertamenti tecnici sulla dinamica dell’incidente, garantendo anche il necessario supporto psicologico al padre Giovanni, chiamato ad affrontare una perdita drammatica.

Oggi Triggiano si fermerà per stringersi attorno alla famiglia Formica e accompagnare Monika nel suo ultimo viaggio. Un’intera comunità vivrà una giornata di dolore e raccoglimento, con l’auspicio che ogni elemento della tragedia possa essere chiarito.