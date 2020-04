Coronavirus, Pellegrino e Cagnazzo: “Ottima, la decisione di ripristinare il polo di Copertino a ospedale di base"

LECCE- “Lo avevamo chiesto e auspicato fortemente nei giorni scorsi, sostenendo che una volta attenuata o cessata l’emergenza covid-19, l’ospedale di Copertino avrebbe dovuto recuperare la sua naturale connotazione a ospedale di base. E la decisione presa nelle scorse ore dalla direzione generale della Asl di Lecce non può che trovare il nostro pieno sostegno e apprezzamento. Tra 20 giorni il San Giuseppe infatti riavrà tutte le sue unità operative presenti prima della riorganizzazione come chirurgia, ortopedia e soprattutto il pronto soccorso. Anzi, come referenti regionali e leccesi di Italia in Comune abbiamo sempre ribadito che la presenza dei posti di terapia intensiva avrebbe poi consentito, dopo il passaggio dell’emergenza coronavirus e nell’ambito della già prevista unità operativa di Chirurgia, l’espletamento di interventi chirurgici di più elevata portata. Siamo quindi soddisfatti nell’apprendere ufficialmente che l’ospedale di Copertino tornerà a vivere nella sua dimensione sanitaria”.Lo dichiarano il presidente di Italia in Comune alla Regione Puglia,, e il presidente provinciale di Lecce,