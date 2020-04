Coronavirus: rinviate al 2021 le elezioni per il rinnovo delle cariche del Coni

Presidente Coni - Giovanni Malagò

Rinviate al 2021 per l’emergenza Coronavirus le elezioni per rinnovare le cariche del CONI. Lo ha dichiarato alla trasmissione “Radio Radio Tv” il presidente del CONI Giovanni Malagò. Si svolgeranno dopo le Olimpiadi di Tokyo in Giappone che sono state rinviate al 2021, perché lo Statuto del CONI lo prevede. Si dovevano svolgere a Ottobre e Novembre 2020.Rinviate al 2021 anche le elezioni per il rinnovo delle presidenze e cariche dei vari sport che aderiscono al CONI. Rinviate al 2021 le elezioni per rinnovare le cariche per i comitati territoriali e regionali dei diversi sport affiliati al CONI. I mandati dei presidenti delle Federazioni dei tanti sport che fanno parte del CONI sono prorogati di un anno dal 2020 al 2021, fino alla concludione delle Olimpiadi di Tokyo.