Coronavirus, Tennis: annullata la Laver Cup

E’ stata annullata la Laver Cup di tennis maschile per il Covid 19. Si doveva svolgere a Settembre a Boston negli Stati Uniti d’America. E’ un torneo esibizione tra l’Europa e il Resto del Mondo a cui partecipano i migliori tennisti Europei e dell’intero Continente.La Laver Cup non si potrà giocare anche perché a Settembre potrebbe essere recuperato il torneo del Roland Garros a Parigi in Francia che è stato per il momento rinviato all’autunno per il Coronavirus. Nel dubbio si vogliono evitare pericolose contemporaneità di eventi. La Laver Cup si svolgerà dal 24 al 26 Settembre 2021. Dispiaciuto il tennista svizzero Roger Federer il quale ha dichiarato:" Non si poteva fare diversamente, ma non vedo l’ora di giocare la Laver Cup a Boston nel prossimo anno”.