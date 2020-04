Nella Liga, la Serie A della Spagna, il Leganes taglierà gli stipendi del 16% ai suoi calciatori per il Covid 19. Lo ha comunicato la società Spagnola. I giocatori hanno deciso di aiutare il Leganes in un momento molto difficile per i mancati incassi delle partite non giocate a Marzo e Aprile per l’emergenza Coronavirus.In Spagna c’è una crisi economica notevole per le società di calcio per i mancati introiti dei diritti televisivi per i match non disputati. L’accordo tra i calciatori del Leganes e la società sarà attuato solo se la Liga non riprenderà per il Covid 19. Nel caso in cui si dovesse tornare a giocare le gare dovrà essere rinegoziato. Il Leganes è penultimo in classifica con 23 punti.