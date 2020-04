Polonia: il Campionato di Serie A riprenderà il 31 maggio

Si giocherà a porte chiuse come ha deciso il governo della Polonia. Il torneo è sospeso da Marzo per il Covid 19. Primo in classifica è il Legia Varsavia con 51 punti. Secondo il Piast a 43 punti. Terzo il Lech Poznan con 42 punti.

- In Polonia il Campionato di calcio di Serie A riprenderà il 31 Maggio dopo lo stop per il Covid 19. Gli allenamenti riprenderanno il 10 o il 15 Maggio. Lo ha comunicato a Radio Uno il presidente della Federazione Calcio Polacca Zbigniew Boniek il quale ha dichiarato:”La gente è a casa da 50 giorni per l’emergenza Coronavirus, ma vuole ripartire ha voglia di calcio. Tutti vogliono tornare in modo graduale alla normalità rispettando le regole necessarie per tutelare la salute di calciatori, allenatori e giornalisti”.