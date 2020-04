Covid-19, Tennis: l'ATP e la WTA sospendono i tornei fino al 3 Agosto

L’ATP e la WTA hanno sospeso i tornei maschili e femminili fino al 3 Agosto per il Covid-19. Molti paesi impedirebbero per evitare i contagi del Coronavirus, ai tennisti e alle tenniste, di prendere gli aerei per gli spostamenti nelle città dove si giocano i tornei. Saranno annullati o rinviati i tornei ATP di Newport in America, Bastad in Svezia Umago in Croazia, Amburgo in Germania, Atlanta negli Stati Uniti d’America e Gstaad in Svizzzera.Non si giocheranno temporaneamente o in modo definitivo i tornei WTA di Bucarest in Romania, Losanna in Svizzera Karlsruhe in Germania e New Haven in America. Non ci sono le condizioni di sicurezza necessarie per tutelare i tennisti, le tenniste gli allenatori e i giornalisti. Gli eventi non si possono disputare nemmeno a porte chiuse. I tornei saranno recuperati se si potrà a Ottobre Novembre o Dicembre 2020, o se saranno annullati in modo definitivo, si svolgeranno nel 2021, nella prossima stagione.