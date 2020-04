In Russia in Serie A il Lokomotiv Mosca taglia gli stipendi del 40% ai calciatori per l’emergenza Coronavirus. Questo succederà sia se il torneo riprenderà dopo la sospensione per il Covid 19, sia se non sarà possibile tornare a giocare. E’ stato raggiunto l’accordo tra il dirigente della squadra russa Valeri Filatov e la squadra. Inizialmente l’unico non convinto di questa proposta è stato l’attaccante peruviano Jefferson Farfan, poi ha cambiato idea.La situazione economica si è aggravata per il Lokomotiv Mosca in conseguenza dei mancati incassi per le partite non disputate a Marzo e ad Aprile, per cui è stato inevitabile trovare l’intesa tra la società e i calciatori. Il Lokomotiv Mosca è secondo in classifica con 41 punti insieme al Krasnodar. Primo è lo Zenit San Pietroburgo a 50 punti.