E' stato stilato nella giornata di mercoledì 8 aprile 2020 un accordo di massima fra i club di Serie C e le rispettive Associazioni italiane di calciatori e allenatori in assenza del quale sarebbe stato difficile affrontare l'emergenza provocata dal Coronavirus.A seguito dell'intesa raggiunta, la Lega Pro, per voce del suo Presidente Francesco Ghirelli, ha lanciato un appello al Governo affinché applichi lo strumento della cassa integrazione da estendere anche a quei calciatori con una soglia di reddito sotto i 50.000 euro e che attivi degli strumenti per la liquidità dei club.