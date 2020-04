Covid-19, Marmo ad Emiliano: “Turismo di pari passo con la sicurezza dei pugliesi”

BARI - “Non sappiamo se la ragione dell’improvvida uscita del presidente Emiliano, che invita tutti a venire in Puglia per le vacanze estive, sia da ricercare nella voglia di mettersi in competizione con il presidente De Luca, che qualche giorno fa ha paventato l’idea di chiudere i confini della Campania in caso di fughe in avanti da parte delle Regioni dove i contagi risultano ancora alti". Così in una nota il presidente del Gruppo consiliare di Forza Italia, Nino Marmo."Quel che è certo - prosegue Marmo - è che Emiliano, per l’ennesima volta, si sia lasciato andare a dichiarazioni avventate quando ancora il governo non chiarito come sarà strutturata la “fase due”. Evidentemente, due mesi non sono bastati a capire che in un’emergenza come questa la linea di comando deve essere unica e coerente. E per quanto il Governo centrale si sia dimostrato confusionario, le Regioni se vogliono davvero aiutare la dovrebbero smettere di andare in ordine sparso, con comunicati e dichiarazioni rilasciate a mezzo stampa, e utilizzare i luoghi preposti per codecidere e armonizzare le scelte. Sarebbe bene, infatti, non dimenticare che i presidenti di Giunta regionale hanno in materia di sanità solo una competenza organizzativa.Per quanto riguarda il turismo, sicuramente per la Puglia è una risorsa inestimabile, ma ancor più preziosa è la salute dei pugliesi e non si può in questa fase dichiarare a cuor leggero che la nostra Regione sia aperta a tutti per l’estate. A maggior ragione che lo stesso Emiliano per i lidi balneari si è limitato a emanare un’ordinanza “all’acqua di rose”, che non specifica e non fornisce nessuna indicazione sulle attività consentite: dalle istallazioni e gli allestimenti stagionali, ai ripascimenti stagionali e la sistemazione delle spiagge, o le opere minori (come quelle per cui è richiesta solo la Cila) ed altre. Invece di fare fughe in avanti ingiustificate, sarebbe il caso che il presidente mantenesse un minimo di lucidità, magari invitando i pugliesi a fare le vacanze in Puglia.Se invece Emiliano vuole dare peso alle sue affermazioni con gesti concreti, magari può pensare sul come si dovrebbero svolgere le vacanze in Puglia e predisporre un piano condiviso con il settore turistico-alberghiero che garantisca la sicurezza dei cittadini. In tal caso, siamo pronti ad ascoltarlo. Altrimenti, come sempre, stiamo parlando di vuote e, in questo caso, pericolose parole”, conclude Marmo.