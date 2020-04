Covid 19: suicida il medico dello Stade de Reims in Francia

Il medico dello Stade de Reims Bernard Gonzalez si è suicidato a 60 anni, dopo essere risultato positivo al Coonavirus. Si trovava in quarantena nella sua casa. Insieme a lui c’era la moglie, anche lei positiva. Lo ha annunciato il sindaco di Reims Arnaud Robinet all’Afp. Gonzalez prima di uccidersi ha lasciato una lettera d’addio. Robinet ha dichiarato:”Sono scioccato per la sua scomparsa.Gonzalez era non solo il medico dello Stade de Reims, squadra di Serie A della Francia, ma anche il dottore che curava molti abitanti di Reims, mancherà a tutti “. Il presidente dello Stade de Reims Jean Pierre Caillot ha detto:”Il Coronavirus ha permesso che si togliesse la vita un grande professionista dello sport, tutti i miei pensieri vanno alla moglie e ai suoi genitori, questo è un dramma per noi”. Era il medico sociale dello Stade de Reims da 23 anni.