Coronavirus: sospese le gare di scherma fino al 31 Agosto

Tra gli schermidori più importanti ci sono Luigi Samele nato a Foggia, Alessio Foconi Luca Curatoli, Gabriele Cimini Davide Di Veroli Andrea Cassarà e Daniele Garozzo. Tra le campionesse di scherma più importanti ci sono Martina Criscio nata a Foggia, Arianna Errigo, Elisa Di Francisca Alice Volpi Erica Cipressa, Rossella Flamingo nata a Catania, e Camilla Mancini. Tutti dovevano partecipare alle Olimpiadi di Tokyo in Giappone nel 2020, ma dovranno rinviare le loro speranze di successo nel Paese del Sol Levante al 2021.

Le gare di scherma maschile e femminile sono state sospese fino al 31 Agosto per l’emergenza Coronavirus. Lo ha deciso il presidente della Federazione Italiana Scherma, la Fis, Giorgio Scarso, dopo una riunione in video conferenza con i tesserati e le tesserate. Gli eventi dei prossimi mesi non si potranno svolgere per tutelare la salute degli atleti e delle atlete di questo sport, dei giornalisti e degli spettatori.