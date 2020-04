Covid-19, Tennis: annullato il torneo di Bucarest

E’ stato annullato il torneo di tennis WTA femminile di Bucarest in Romania per l’emergenza Coronavirus. Si doveva disputare dal 13 al 19 Luglio. Cancellati i tornei di Charleston negli Stati Uniti d’America, Bogotà in Colombia e Guadalajara in Messico che si dovevano svolgere ad Aprile. Non si giocherà il torneo di Honk Kong in Cina che doveva iniziare il 25 Maggio.Si disputeranno nel 2021. La WTA ha deciso in questo modo perché in questo difficilissimo periodo, per il Covid 19, non ci sono le condizioni di sicurezza necessarie per tutelare la salute di tenniste, giornalisti e spettatori. La canadese Bianca Andreescu che ha vinto nel 2019 gli Open Usa tra le donne ha detto in un video messaggio ai suoi concittadini canadesi:”Voglio invitarvi a stare a casa perché solo così si può fermare il contagio che diffonde il Coronavirus. E’ dura non vedere gli amici, ma dobbiamo farlo per i nostri genitori, nonni zii e per noi stessi”.