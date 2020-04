Coronavirus, Ciclismo: annullato il Giro delle Fiandre

Il Giro delle Fiandre di ciclismo maschile è stato annullato per l’emergenza Coronavirus. Lo ha deciso l’UCI, l’Unione Ciclismo Internazionale. Si doveva svolgere in Belgio ad Aprile. Cancellate anche altre corse che si dovevano disputare in questo mese. La Gand-Wevelgem in Belgio, il Giro di Catalogna in Spagna, il Tour della Bretagna in Francia. Annullata l’Amstel Gold Race in Olanda.Non si correrà la Freccia Vallone in Belgio e la Liegi-Bastogne-Liegi in Belgio. Cancellato il Giro del Belvedere Under 23 che doveva disputarsi a Villa di Cordignano in provincia di Treviso in Veneto. Annullata la Eschborn-Francoforte in Germania che si doveva correre l’1 Maggio. Tutti questi eventi di ciclismo si svolgeranno nel 2021. L’UCI ha deciso di non farli disputare in questa stagione per tutelare la salute di ciclisti, allenatori giornalisti e spettatori.