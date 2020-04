Covid-19, Tennis: due tesserati positivi al Coronavirus

Nel tennis maschile due tesserati sono risultati positivi al Coronavirus. Sono il tennista brasiliano del 2000 Thiago Seyboth e l’ex tennista americano di 53 anni Patrick Mc Enroe, fratello dell’ex notissimo campione di tennis John Mc Enroe. Seyboth e Patrick Mc Enroe sono in quarantena, stanno bene e sono asintomatici. Seyboth l’1 Marzo 2020 ha vinto il torneo di Santiago del Cile.Nel 2018 ha vinto gli Open Usa juniores. Patrick Mc Enroe si è ritirato nel 1998. Nella sua carriera ha vinto nel 1989 il torneo di doppio agli Open di Francia e il Master di Londra in Inghilterra. Nel 1991 arrivò in semifinale agli Open d’Australia. Nel 1995 vinse il torneo di Sydney in Australia. E’ stato il capitano non giocatore degli Stati Uniti d’America in Coppa Davis dal 2000 al 2010.