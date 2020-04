Come divertirsi stando a casa: passatempi per tutti i gusti

Siamo in quarantena, un’esperienza nuova per tutti noi. Chi poteva mai aspettarsi una situazione del genere? Dobbiamo restare a casa per cercare di frenare la diffusione del virus e molti di noi cominciano ad annoiarsi, soprattutto chi purtroppo si ritrova in casa da solo.

Ecco allora dei suggerimenti su possibili attività quotidiane per trascorrere in maniera più piacevole questi lunghi giorni in casa.C’è chi pratica lo smart working, il lavoro da casa, che permette di essere comunque attivi. Per docenti e alunni, invece, si sta sperimentando la didattica a distanza , una vera e propria novità per il mondo dell’istruzione. Cambiano insomma le abitudini, ma una parte del lavoro e dello studio prosegue grazie alla tecnologia che per fortuna ci aiuta anche nella ricerca di nuove opportunità di divertimento.



Divertirsi da soli o in compagnia grazie alla tecnologia

Grazie ad un dispositivo come pc, tablet o cellulare e a una connessione, le attività per divertirsi e passare il tempo non mancano di certo: si può iniziare a guardare quella nuova serie TV che finora non si è ancora riusciti a vedere, o rivedere un film, a cui siamo particolarmente legati, grazie alle numerose piattaforme di streaming online.E per gli appassionati, ci sono moltissimi portali di gioco online che offrono la possibilità di divertirsi con i giochi di carte tradizionali, come il Solitario, Scala 40, Briscola o anche con i giochi da casinò più famosi come le Slot, Poker o il Blackjack.In particolare, per chi volesse unire la passione per il cinema a quella per il gioco, può provare ad esempio il divertimento della Slot del Gladiatore , basata sul celebre film di Ridley Scott. In pochi secondi questa originale slot machine ti consente di rivivere in prima persona l’esperienza del film interpretato magistralmente da Russell Crowe e magari di conquistare una vincita in denaro inattesa centrando il jackpot in palio.Per sfruttare le possibilità di divertimento dei portali online è ovviamente necessario registrarsi e aprire un conto personale da utilizzare per accedere all’offerta di gioco.