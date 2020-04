Covid19, Zullo (FDI): “Operatori sanitari senza garanzie. Li chiamano eroi e poi li lasciano soli”

“Li chiamiamo angeli ed eroi ma poi li lasciamo senza le dovute sicurezze e garanzie, di fatto li lasciamo soli. E’ quanto sta accadendo ad alcuni operatori sanitari del gruppo Villa Maria di Bari che sono stati trasferiti a Conversano in una Covid unity e da giorni cercano un posto dove dormire e mangiare, ma non solo gli affitti hanno costi esorbitanti, ma quando il proprietario scopre che lavoro fanno i prezzi lievitano ancora di più.“Questo perché siamo in una Regione dove tutto viene fatto con improvvisazione da un Presidente inadeguato che avrebbe dovuto prevedere e programmare nella contrattazione con Gruppo Villa Maria anche la sistemazione logistica degli operatori in trasferta per cause maggiori. Le spese per vitto e alloggio anticipate e rendicontate dal gruppo (chiaramente entro un limite prestabilito) devono essere rimborsate dalla Regione. Non possiamo chiedere a questi “eroi’ a parole che oltre che rischiare la vita, paghino di propria tasca ciò che dovrebbe essere garantito.“E allora il mio appello al presidente Michele Emiliano e all’assessore al Turismo, Loredana Capone, perché intervengano con immediatezza, contatti le strutture ricettive del posto o le requisisca. Gli operatori delle COVID UNIT arrivano stremati a fine turno, con un lavoro carico di stress psico-fisico determinato anche dall'utilizzo di DPI e non possiamo permetterci che non riposino e non si alimentino in loco anche per evitare contatti nei loro ambienti di vita e incidenti della strada. Sono troppo preziosi e vanno preservati nelle forze e nell'idoneità al lavoro. E per ultimo, non possono impegnare il loro stipendio per la sistemazione alberghiera. Sarebbero penalizzati due volte. Insomma, acclamati ‘angeli’ o ‘eroi’ a parole, ma lasciati di fatto soli”.